سيد معوض ينتقد عموتة ولاعبي الأهلي: الفريق مكشوف ولا يوجد إبداع أو تطور

انتقد سيد معوض، نجم الأهلي السابق، أداء الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة، محملًا الحسين عموتة، المدير الفني، جانبًا من المسؤولية عن تراجع المستوى، ومطالبًا إياه بالتفاعل بصورة أكبر مع اللاعبين والاندماج في أجواء الفريق.

وقال سيد معوض، في تصريحات تلفزيونية، إنه يرى أن عموتة مقصر في بعض الأمور، ويحتاج إلى مساعدة نفسه من خلال معايشة أجواء الفريق والتواجد بصورة أكبر مع اللاعبين، مشيرًا إلى أن إدارة الأهلي تقوم بدورها وتقدم الدعم اللازم للمدير الفني.

وأضاف أنه يشعر بالقلق من أن ينعكس الأداء المتراجع للفريق على النتائج خلال المباريات المقبلة، خاصة أن التوقعات بعد فترة التوقف الدولي كانت تشير إلى حدوث تحسن وتطور في مستوى الأهلي، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وأوضح معوض أن أداء اللاعبين لا يزال بعيدًا عن المستوى المنتظر، في ظل غياب الإبداع وعدم تقديم أفكار جديدة داخل الملعب، مؤكدًا أن المنافسين أصبحوا قادرين على قراءة طريقة لعب الأهلي والتعامل معها بسهولة.

وتابع أن الأهلي يعاني من مشكلة دفاعية على مستوى الفريق ككتلة واحدة، وليس بسبب أخطاء فردية من بعض المدافعين، وهو ما يتطلب تدخل الجهاز الفني لمعالجة الخلل الجماعي.

واختتم سيد معوض تصريحاته بالإشارة إلى أن إيقاع الأهلي أصبح هادئًا للغاية، مع غياب الضغط والحماس من جانب اللاعبين، وهو ما يؤثر على شكل الفريق وأدائه خلال المباريات.