قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم فايق يكشف اسم أول صفقة للأهلي في يناير ومراكز التدعيم المنتظرة
ملتقى التفسير بالجامع الأزهر: نعمة البصر من أعظم نعم الله على الإنسان وواجبنا الحفاظ عليها
قبل ما تفك مسمار.. احذر عداد الكهرباء بيسجلك
بعد قليل.. مدبولي يحضر جلسة بدء التداول على أسهم بنك القاهرة بعد طرحه
الفراخ رايحة على فين.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن
تحذير من كارثة نووية.. تاكر كارلسون: ترامب قد يضرب إيران نوويًا خلال أيام
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في مدن ومحافظات مصر
البيت الأبيض يستعد لهزيمة الجمهوريين.. ترامب يستعد لحكم أمريكا بسلاح الصلاحيات التنفيذية
الحكومة تفاجئ المواطنين.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم
الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر عن أبها والطائف ونجران وخميس مشيط
كوريا الشمالية تصعّد تهديداتها النووية في وجه واشنطن وسول.. وتتوعد بتعزيز ترسانتها العسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيد معوض ينتقد عموتة ولاعبي الأهلي: الفريق مكشوف ولا يوجد إبداع أو تطور

عموتة
عموتة
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

انتقد سيد معوض، نجم الأهلي السابق، أداء الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة، محملًا الحسين عموتة، المدير الفني، جانبًا من المسؤولية عن تراجع المستوى، ومطالبًا إياه بالتفاعل بصورة أكبر مع اللاعبين والاندماج في أجواء الفريق.

وقال سيد معوض، في تصريحات تلفزيونية، إنه يرى أن عموتة مقصر في بعض الأمور، ويحتاج إلى مساعدة نفسه من خلال معايشة أجواء الفريق والتواجد بصورة أكبر مع اللاعبين، مشيرًا إلى أن إدارة الأهلي تقوم بدورها وتقدم الدعم اللازم للمدير الفني.

وأضاف أنه يشعر بالقلق من أن ينعكس الأداء المتراجع للفريق على النتائج خلال المباريات المقبلة، خاصة أن التوقعات بعد فترة التوقف الدولي كانت تشير إلى حدوث تحسن وتطور في مستوى الأهلي، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وأوضح معوض أن أداء اللاعبين لا يزال بعيدًا عن المستوى المنتظر، في ظل غياب الإبداع وعدم تقديم أفكار جديدة داخل الملعب، مؤكدًا أن المنافسين أصبحوا قادرين على قراءة طريقة لعب الأهلي والتعامل معها بسهولة.

وتابع أن الأهلي يعاني من مشكلة دفاعية على مستوى الفريق ككتلة واحدة، وليس بسبب أخطاء فردية من بعض المدافعين، وهو ما يتطلب تدخل الجهاز الفني لمعالجة الخلل الجماعي.

واختتم سيد معوض تصريحاته بالإشارة إلى أن إيقاع الأهلي أصبح هادئًا للغاية، مع غياب الضغط والحماس من جانب اللاعبين، وهو ما يؤثر على شكل الفريق وأدائه خلال المباريات.

الأهلي عموتة لاعبي الفريق الدوري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين والسولار والغاز

مش هتفول غير بالملصق.. اسعار البنزين والسولار والغاز

أصحاب المعاشات

بعد قرار التأمينات.. هل يحصل جميع أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟

إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي بنفس السعر بأمر الحكومة

الجمع بين معاشين

الجمع بين معاشين في نفس الوقت.. اعرف الفئات المستفيدة

فاتورة الكهرباء

فاتورة الكهرباء شهر نوفمبر.. رابط الاستعلام والسداد أونلاين

إمام عاشور

عطل في التسديدات والدوران.. شوبير يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إصابة إمام عاشور بعد بيان الأهلي

الزمالك

الزمالك يعلن قائمته لمواجهة وادي دجلة في كأس عاصمة مصر.. غياب ثلاثي حراسة المرمى

الهلال السعودي

غموض يحيط بوصول شباب الأهلي إلى الرياض قبل مواجهة الهلال.. والزعيم يترقب قرار الاتحاد الآسيوي

ترشيحاتنا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

بالصور

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في مدن ومحافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد