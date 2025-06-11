مدرب منتخب مصر السابق: الأهلي يراهن على روح الفانلة الحمراء في المونديال

كشف زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى منتخب أمريكا ومصر السابق، عن توقعاته بشأن مشوار الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال عبد الفتاح، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “الأهلي نجح في ضم لاعبين مميزين في الميركاتو الأخير ومدرب جديد مع الفريق، وبالتالي كان يحتاج لبعض الوقت للانسجام لتحقيق نتائج إيجابية”.

وأكمل: “نتمنى دائما للأهلي التوفيق، وبروح اللاعبين يستطيعون التغلب على الصعاب في مشوارهم”.

وبسؤاله عن إمكانية صعود الأهلي من المجموعة قال: “بظروف الأهلي الحالية لا يستطيع أحد أن يتوقع أي شيء لأني لم أشاهد هؤلاء اللاعبين مع المدرب وأفكاره لوقت كافٍ حتى تستطيع أن تعرف أو تتوقع أو تحلل الفريق”.

وأردف: “تمنياتي بفوز الأهلي والصعود إلى الدور التالي، ولكن التمنيات شيء والواقع شيء آخر”.

واختتم زكي عبد الفتاح تصريحاته قائلا: “الرهان دايما على روح وتاريخ الفانلة الحمراء، ويستطيع اللاعبون تحقيق مفاجأة في المجموعة”.