كأس العالم للأندية.. ريبييرو: الأهلي يستعد بشكل قوي لمباراة إنتر ميامي

كشف الناقد الرياضي فتحي سند عن تصريحات خوسيه ريبييرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عبر جسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وقال خوسيه ريبييرو: "هدفنا في هذه المرحلة التأهل إلى دور الـ16 كخطوة أولى، ونريد تحقيق نتائج إيجابية، ونستعد بشكل قوي لمباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي".

موعد المباراة الافتتاحية بين الأهلي وإنتر ميامي

من المقرر أن يلتقي الأهلي المصري مع إنتر ميامي في تمام الثالثة صباح يوم الأحد المقبل (بتوقيت القاهرة)، الموافق 15 يونيو 2025، وذلك على الأراضي الأمريكية التي تستضيف النسخة الجديدة الموسعة من كأس العالم للأندية.

ويترقب عشاق كرة القدم حول العالم هذه المواجهة الافتتاحية بين بطل إفريقيا ونجم الكرة العالمية، لمعرفة ما إذا كان غياب ميسي سيؤثر على أداء إنتر ميامي في بداية مشواره بالمونديال.

كان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي، قد غاب عن تدريبات فريقه اليوم، الثلاثاء، في خطوة مفاجئة قبل أيام قليلة من مواجهة الأهلي المصري المرتقبة في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025.

غياب غامض قبل موقعة المونديال

ولم يعلن نادي إنتر ميامي عن سبب محدد لغياب ميسي عن الحصة التدريبية، مما أثار التساؤلات حول مدى جاهزيته لخوض المباراة الافتتاحية الحاسمة في البطولة العالمية.

يُعد هذا الغياب ضربة محتملة لخطط الفريق الأمريكي، الذي يعتمد بشكل كبير على نجمه الأرجنتيني في قيادة هجماته.