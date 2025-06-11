علق الناقد الرياضي خالد طلعت علي تقدم بيراميدز علي الاهلي في تصنيف أندية العالم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد طلعت:

سجل يا تاريخ .. بيراميدز أخد مكان الأهلي، بيراميدز يتقدم على الأهلي في تصنيف أندية العالم لأول مرة ويتصدر ترتيب أندية العرب وأفريقيا .

وكان الأهلي قد دخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لبطولة كأس العالم للأندية، ويسعى الجهاز الفني للوصول باللاعبين إلى أفضل مستوى فني وبدني قبل المواجهة الأولى في مونديال الأندية.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.