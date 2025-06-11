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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوارع ميامي تتزين استعدادًا للمواجهة المرتقبة بين إنتر ميامي والأهلي..شاهد

الأهلي وانتر ميامي
الأهلي وانتر ميامي
علا محمد

شارك الإعلامي أمير هشام صورة من شوارع ميامي تتزين استعدادًا للمواجهة المرتقبة بين إنتر ميامي والأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .


موعد المباراة الافتتاحية المنتظرة بين الأهلي وإنتر ميامي 
من المقرر أن يلتقي الأهلي المصري مع إنتر ميامي في تمام الثالثة صباح يوم الأحد المقبل (بتوقيت القاهرة)، الموافق 15 يونيو 2025، وذلك على الأراضي الأمريكية التي تستضيف النسخة الجديدة الموسعة من كأس العالم للأندية.

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم هذه المواجهة الافتتاحية بين بطل إفريقيا ونجم الكرة العالمية، لمعرفة ما إذا كان غياب ميسي سيؤثر على أداء إنتر ميامي في بداية مشواره بالمونديال.


وكان قد غاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي، عن تدريبات فريقه اليوم، الثلاثاء، في خطوة مفاجئة قبل أيام قليلة من مواجهة الأهلي المصري المرتقبة في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025.

غياب غامض قبل موقعة المونديال
لم يعلن نادي إنتر ميامي عن سبب محدد لغياب ميسي عن الحصة التدريبية، مما أثار التساؤلات حول مدى جاهزيته لخوض المباراة الافتتاحية الحاسمة في البطولة العالمية.

يُعد هذا الغياب ضربة محتملة لخطط الفريق الأمريكي، الذي يعتمد بشكل كبير على نجمه الأرجنتيني في قيادة هجماته.

الإعلامي أمير هشام شوارع ميامي تتزين الأهلي إنتر ميامي كأس العالم للأندية افتتاح فيسبوك

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