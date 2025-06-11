الزمالك يتفاوض مع لاعب الأهلي السابق

كشف الإعلامي أحمد شوبير عنّ مفأجأه بشأن تفاوض مجلس إدارة نادي الزمالك، مع لاعب الأهلي السابق، محمد شريف، لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال شوبير خلال تصريحات إذاعية:الزمالك بدء التفاوض مع وكيل محمد شريف، مشيرًا إلى أن كل الأمور واردة بتوقيع اللاعب للقلعة البيضاء، بعد أن كان ينتظر النادي الأهلي.



وتابع شوبير: محمد شريف لاعب محترف، وبعد عدم رغبة الأهلي في عودته مجددًا، سيكون من حق اللاعب التوقيع لأي ناد.

علي الجانب الاخر دخل الأهلي قد دخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لبطولة كأس العالم للأندية، ويسعى الجهاز الفني للوصول باللاعبين إلى أفضل مستوى فني وبدني قبل المواجهة الأولى في مونديال الأندية.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.