شوبير يكشف مفأجاة بشأن بطولة كأس العالم للأندية

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجأة بشأن المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية بين الأهلي وإنتر ميامي.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي: أنا هيكون ليه دور فى مباراة أفتتاح بطولة كأس العالم للأندية بين الأهلي وإنتر ميامي، بس مش هقدر أقول حالياً".

وكان الأهلي قد دخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لبطولة كأس العالم للأندية، ويسعى الجهاز الفني للوصول باللاعبين إلى أفضل مستوى فني وبدني قبل المواجهة الأولى في مونديال الأندية.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي،وبالميراس البرازيلي.