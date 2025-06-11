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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قناة مجانية لمشاهدة مباراة الأهلي وإنتر ميامي على نايل سات في كأس العالم للأندية 2025

قناة مجانية لمشاهدة مباراة الأهلي وإنتر ميامي على نايل سات في كأس العالم للأندية 2025
قناة مجانية لمشاهدة مباراة الأهلي وإنتر ميامي على نايل سات في كأس العالم للأندية 2025
عبد العزيز جمال

يبحث الكثير عن قناة مجانية لمشاهدة مباراة الأهلي وإنتر ميامي، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025 بشكل مجاني.

قنوات تنقل لقاء الأهلي وإنتر ميامي مجانًا

وكشفت قناة Sports First عن حصولها على حقوق بث مباراة الأهلي وإنتر ميامي مجانًا، لتكون متاحة أمام كل المشاهدين عبر القمر الصناعي نايل سات، ما يمنح الجماهير فرصة لمتابعة المباراة المرتقبة دون الحاجة لاشتراكات مدفوعة أو منصات رقمية مشفرة.

تردد قناة Sports First على نايل سات

لمن يرغب في متابعة مباراة الأهلي أمام إنتر ميامي، يمكنه ضبط أجهزة الاستقبال على تردد قناة Sports First وفق البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11295

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

إذاعة مباراة الأهلي وإنتر ميامي على النايل سات

 أعلنت قناة MBC Action عن إذاعتها لمباراة الأهلي وإنتر ميامي مجانًا، عبر القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة MBC Action الناقلة لمباراة الأهلي وإنتر ميامي

يمكن لعشاق كرة القدم استقبال قناة MBC Action على القمر الصناعي نايل سات من خلال المعلومات التالية:

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح مونديال الأندية

ويخوض النادي الأهلي أولى مواجهاته في بطولة كأس العالم للأندية 2025 فجر يوم الأحد 15 يونيو، وذلك في تمام الساعة الثالثة فجرًا بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب هارد روك في ولاية ميامي الأمريكية.

وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضًا فريقي بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي، حيث يسعى المارد الأحمر لتقديم بداية قوية في هذه النسخة الموسعة من البطولة العالمية، التي تُقام بمشاركة 32 فريقًا ولأول مرة بهذا الحجم، خلال الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو 2025.

فرصة ذهبية للجماهير لمتابعة الأهلي مجانًا

يترقب عشاق النادي الأهلي هذه المباراة بشغف كبير، خاصة أنها ستجمع الفريق المصري العملاق أمام خصم أمريكي يضم أسماء بارزة على رأسها ميسي. 

ويستعد النادي الأهلي، بطل إفريقيا، لخوض تحدٍ جديد على الساحة العالمية، عندما يدشن مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة غير مسبوقة تبلغ 32 فريقًا من مختلف قارات العالم، وذلك خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 13 يوليو 2025.

مواجهة نارية أمام إنتر ميامي في افتتاح مشوار الأهلي

ويفتتح الأهلي مشواره في البطولة العالمية بمواجهة مرتقبة أمام نادي إنتر ميامي الأمريكي، الذي يضم بين صفوفه النجم الأرجنتيني العالمي ليونيل ميسي.

وتُقام المباراة على ملعب هارد روك الشهير، في انطلاقة نارية لكتيبة مارسيل كولر في المجموعة الأولى.

مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب ثلاثة فرق قوية تمثل مدارس كروية متنوعة، وهم:

إنتر ميامي الأمريكي

بورتو البرتغالي

بالميراس البرازيلي

وتعد هذه النسخة من البطولة هي الأولى التي تُقام بمشاركة 32 ناديًا، بما يشبه كأس العالم للمنتخبات، وهو ما يعزز من الإثارة والمنافسة على اللقب العالمي.

الأهلي في المونديال.. تاريخ من المشاركة والخبرة

ويخوض الأهلي بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، حيث سبق أن شارك 9 مرات بنظام البطولة القديم، ونجح خلالها في حصد الميدالية البرونزية أربع مرات، في أعوام:

2006

2020

2021

2023

ويمتلك الأهلي خبرة واسعة في التعامل مع أجواء البطولة العالمية، مما يجعله أحد الفرق المرشحة للتألق.

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