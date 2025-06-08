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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلي وانتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية

الأهلي
الأهلي
ياسمين تيسير

يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية حيث وصلت بعثة الأهلي إلى فندق الإقامة بمدينة ميامي الأمريكية أمس الخميس .

موعد مباراة الأهلي وانتر ميامي

تنطلق مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وانتر ميامي على ملعب هارد روك والذى يتسع لـ64 ألف مشجع حيث تقام فى الساعة 8:00  مساء 14 يونيو الجارى بتوقيت الولايات المتحدة، الرابعة فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

بعثة الأهلي

وتضم بعثة الأهلي التي أعلنها النادي عبر موقعه الرسمي 25 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام 

ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان 

وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار، على أن يلحق بهم الثنائي وسام أبو علي وأليو ديانج خلال الأيام القادمة.

الاهلي انتر ميامي كاس العالم للاندية بعثة الأهلي

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