الأهلي يحصد 150 مليون جنيه في 24 ساعة من إعلان ضم زيزو

نجحت شركة الأهلي لكرة القدم في حصد أكثر من 100 مليون جنيه مكاسب مالية من وراء صفقة ضم أحمد مصطفى زيزو في أقل من 24 ساعة من الإعلان عن ضمه، بخلاف توقع الحصول على 50 مليون جنيه أرباحا أخرى في الأيام المقبلة من خلال الإعلانات والرعاية والبرامج التليفزيونية ومكاسب ديجتال صفحات النادي.

ورغم أن صفقة زيزو انتقال حر، لكن شركة الأهلي لكرة القدم وضعت نظاماً تستطيع من خلاله جني أرباح أي صفقة وتسويقها، بحيث لا يتكلف النادي أي شيء من التعاقد معها في المدى القريب.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم مباراته الودية الوحيدة في الثانية عشرة من منتصف ليل، حيث يواجه باتشوكا المكسيكي استعداداً لخوض بطولة كأس العالم للأندية، حيث أسفرت القرعة عن تواجده في المجموعة برفقة الفريق المضيف إنتر ميامي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويتواجد الفريق الأحمر في معسكر بميامي منذ ثلاثة أيام، وستكون المباراة الودية هي التجربة الأخيرة قبل خوض غمار البطولة.

