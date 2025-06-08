استعدادا لكأس العالم للأندية.. الأهلي في اختبار صعب أمام باتشوكا اليوم

يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي فى الثانية عشر بعد منتصف الليل اليوم الأحد اولي مبارياته الودية امام باتشوكا المكسيكي علي ملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامي الأمريكية، ضمن استعدادات الأهلي للمشاركة فى كأس العالم للأندية 2025. التى تقام لأول مرة بمشاركة ٣٢ ناديا.



وتنطلق المباراة في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة

وتعد المباراة هى البروفة القوية للأهلي قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم للأندية التى يبدأها الأهلي بمواجهة انتر ميامي الأمريكي في افتتاح البطولة.



ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.



ويغيب عن الأهلي فى المباراة الودية كل من احمد سيد زيزو الذى انضم لمعسكر الفريق أمس بعد انضمامه رسميا للأهلي لمدة ٤ مواسم بعد انتهاء عقده مع نادي الزمالك بالإضافة الى اليو ديانج بعد انضمامه لمعسكر الفريق عقب مشاركته فى معسكر منتخب بلاده والفلسطيني وسام أبو علي بعد مشاركته مع منتخب بلاده فى تصفيات آسيا.



كما يغيب امام عاشور بعد شعوره بالإجهاد في العضلة الضامة وحاجته للراحة مما دفع الجهاز الفني لإراحته في مباراة اليوم .

وتعد المباراة هى الأولي للمدرب الإسباني خوسيه ريبيرو بعد توليه تدريب الفريق خلفا السويسري مارسيل كولر.



ولاقي زيزو استقبالا كبيرا من لاعبي ومسئولى الأهلي فى معسكر الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما اسعد اللاعب ووعدهم ببذل اقصى ما لديه مع زملائه من اجل التتويج بالبطولات المحلية والقارية والعالمية فى الفترة المقبلة.

وشهد تدريب الفريق على ملعب جامعة نوفا، حالة من التركيز الشديد بين كافة اللاعبين من اجل خطف انظار الجهاز الفنى للدخول في التشكيل الأساسي للفريق فى المباريات المقبلة.

وحرص خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وشرح خلالها بعض الأمور الفنية الهامة للاعبيه من أجل تطبيقها.



كما أجرى لاعبو الأهلي بعض الفقرات البدنية تحت قيادة ميجيل بيبيير، في إطار خطة الجهاز الفني في زيادة الأحمال البدنية من أجل الوصول إلى الجاهزية الكاملة قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم للأندية.



فيما قاد خوان خوسيه مدرب الحراس مرانًا قويًّا للحراس الأربعة محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، ومحمد سيحا، ومصطفى مخلوف.