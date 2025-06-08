القنوات الناقلة ومعلق مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي الودية الليلة

يخوض فريق الأهلي مواجهة ودية قوية أمام فريق باتشوكا المكسيكي في تمام الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت القاهرة، في لقاء ينقل حصريًا عبر قناة "أون سبورت" ومنصاتها الرقمية، إلى جانب ابلكيشن "أون سبورت".

وتأتي هذه المباراة في إطار المعسكر التحضيري الذي يقيمه الأهلي حاليًا في مدينة ميامي الأمريكية، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تنطلق يوم 15 يونيو الجاري وتستمر حتى 13 يوليو المقبل، بمشاركة 32 ناديًا من مختلف قارات العالم.

واختارت قنوات "أون سبورت" المعلق التونسي الشهير رؤوف خليف لوصف أحداث اللقاء، ضمن تغطية موسعة تقدمها القناة للجماهير لمتابعة كل تفاصيل استعدادات الأهلي في معسكره الخارجي.

وتتولى شركة "المتحدة للرياضة" تنظيم المعسكر والمباراة، مع نقل كواليس الاستعدادات والتدريبات بشكل حصري عبر قنوات "أون سبورت"، في إطار دعمها لمشاركات الأندية المصرية في البطولات الدولية، وحرصها على تقديم تجربة إعلامية وجماهيرية متكاملة.

ويبدأ الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة فريق إنتر ميامي الأمريكي يوم 15 يونيو الجاري، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضًا بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.