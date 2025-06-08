أرقام زين الدين بلعيد بعد اقترابه من الزمالك

دخل نادي الزمالك في مفاوضات قوية مع الجزائري زين الدين بلعيد المحترف في صفوف فريق سانت ترويدن البلجيكي استعدادا لضمه في الميركاتو الصيفي.

ويحاول نادي الزمالك إتمام الاتفاق مع زين الدين بلعيد الذي كان هدفا للنادي الأهلي قبل خروجه للاحتراف.

ويسعى نادي الزمالك لضم عدد كبير من العناصر في الميركاتو القادم استعدادا للموسم الجديد والعودة للمنافسه على الألقاب والبطولات.

ونعرض لكم أرقام زين الدين بلعيد

لعب زين الدين بلعيد مع فريق سانت ترويدن البلجيكي 1184 دقيقة خلال 15 مباراة فاز فريقه خلال مشاركته في 3 مباريات وتعادل في 4 وخسر 8 منهم خسائر بنتائج قوية مثل 7-0 أمام كلوب بورج و6-1 أمام رويال أنتيويرب

ومع فريق اتحاد العاصمة

خاض2864 دقيقة خلال 32 مباراة سجل 5 أهداف في موسم 2023-2024 وحصل على 4 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء واحده وحقق لقب بطولة السوبر الإفريقي وبطولة الكونفيدرالية.