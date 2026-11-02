الجيش الباكستاني: نمتلك استراتيجية واضحة للتعامل مع الإرهاب

أكد المتحدث باسم الجيش الباكستاني أحمد شريف شودري، أن بلاده تمتلك استراتيجية واضحة للتعامل مع الإرهاب.

وقال شودري - في تصريح نقله راديو باكستان اليوم /الاثنين/ - "جزء من هذه الاستراتيجية يتمثل في القضاء على جميع العوامل التي قد توفر بيئة خصبة للإرهاب داخل باكستان".

وأشار إلى أنه يتم يوميا تنفيذ عمليات أمنية تستند إلى معلومات استخباراتية ضد الإرهابيين، مؤكدا أن باكستان ستواصل المضي قدما في هذا المسار.

وتشهد باكستان ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان، وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".