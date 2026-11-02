قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس الوزراء يكشف عن مدة إجازة منتصف العام الدراسي
الخارجية الروسية: مؤشرات تنفيذ عمليات عسكرية جديدة ضد إيران تثير قلق موسكو
السجن 5 سنوات لمتهم بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صور خادشة لها في سوهاج
الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطني للدارسين الوافدين بدورات الأكاديمية.. صور
مصادر لـ"صدى البلد": قرار مرتقب من البدوي بتعيين بهاء أبو شقة رئيسًا شرفيًا لحزب الوفد
رفع الجلسة العامة للنواب إلى الغد بعد إقرار تعديلات قانون صندوق الشهداء
كييف: منظومة الإنذار من الغارات الجوية تتعرض للاختراق وإطلاق تحذيرات نووية كاذبة
اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء
الوزراء: إدراج أسهم لبنك القاهرة بـ 36.3 مليار جنيه للتداول في البورصة
تعزيز التعاون المائي والتنسيق المشترك بشأن مياه النيل بين مصر والسودان
بخط اليد.. ماذا كتب رئيس الوزراء لمركز الذكاء الاصطناعي بالأوقاف؟
قبل مواجهة الأهلي أفريقيًا.. أزمة مدوية تهدد استقرار الرجاء المغربي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الباكستاني: نمتلك استراتيجية واضحة للتعامل مع الإرهاب

الجيش الباكستاني: نمتلك استراتيجية واضحة للتعامل مع الإرهاب
الجيش الباكستاني: نمتلك استراتيجية واضحة للتعامل مع الإرهاب
أ ش أ

أكد المتحدث باسم الجيش الباكستاني أحمد شريف شودري، أن بلاده تمتلك استراتيجية واضحة للتعامل مع الإرهاب.

وقال شودري - في تصريح نقله راديو باكستان اليوم /الاثنين/ - "جزء من هذه الاستراتيجية يتمثل في القضاء على جميع العوامل التي قد توفر بيئة خصبة للإرهاب داخل باكستان".

وأشار إلى أنه يتم يوميا تنفيذ عمليات أمنية تستند إلى معلومات استخباراتية ضد الإرهابيين، مؤكدا أن باكستان ستواصل المضي قدما في هذا المسار.

وتشهد باكستان ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان، وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".

المتحدث باسم الجيش الباكستاني أحمد شريف شودري استراتيجية واضحة للتعامل مع الإرهاب توفر بيئة خصبة للإرهاب داخل باكستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي بنفس السعر بأمر الحكومة

حسام الزناتى

انتهى من تشكيل فريق العمل.. لماذا تأخر الزمالك في إعلان تعيين حسام الزناتي؟

البنزين

الحكومة تفاجئ المواطنين.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

دعاء سيدنا يونس لتفريج الهموم

دعاء تفريج الهموم والكرب مع أذان الفجر.. ردد دعاء سيدنا يونس لتيسير الأمور وزوال الضيق

تنس الطاولة

حركة تهويش.. مدرب منتخب تنس الطاولة المشطوب يكشف كواليس واقعة زينة فاروق

الدواجن

الفراخ رايحة على فين.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن

أرشيفية

مقذوفان يستهدفان ناقلة نفط قرب السعودية.. وهيئة بريطانية تكشف تفاصيل الحادث

البيت الأبيض

البيت الأبيض يستعد لهزيمة الجمهوريين.. ترامب يستعد لحكم أمريكا بسلاح الصلاحيات التنفيذية

ترشيحاتنا

المستشار هشام بدوي ، رئيس مجلس النواب

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب على أن تعاود الانعقاد غدا

النائبة جيلان أحمد

بحضور وزير التعليم العالي.. «تعليم النواب» تناقش طلب إحاطة بشأن قبول الطلاب الوافدين بالجامعات

النائب طارق الطويل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب

برلمانية الشعب الجمهوري بالنواب توافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء

بالصور

أزهر الإسكندرية يعلن الفائزين في بطولة تنس الطاولة للابتدائية والثانوية

أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يحتفي بمكرمي الدورة الـ11

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في مدن ومحافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد