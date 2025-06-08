تعرف على آخر كواليس مفاوضات الزمالك لضم زين الدين بلعيد

كشف مصدر بنادي الزمالك عن ترشيح أحد وكلاء اللاعبين لاسم المدافع الجزائري زين الدين بلعيد لاعب فريق سانت ترويدن البلجيكي لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الأبيض.

وأوضح المصدر أن اللاعب نال إعجاب مسؤولي الزمالك ولجنة التخطيط ولكن لابد من التخلص من خدمات المدافع المغربي صلاح الدين مصدق وإعارته في الفترة المقبلة.

وفي نفس الوقت دخل نادي الوكرة القطري في مفاوضات مكثفة لضم زين الدين بلعيد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب الزمالك في تدعيم صفوفه بعدد من الصفقات المميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.