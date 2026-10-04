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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال رفع كفاءة ورصف طريق أبو طرطور والداخلة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ايوالعلمين

تابعت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، مستجدات أعمال رفع كفاءة وتطوير طريق الخارجة/الداخلة، ومعدلات التنفيذ بالقطاعات الجاري العمل بها، وذلك في مستهل جولتها الميدانية بعدد من المراكز، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ67 ، يرافقها محمد كجك نائب المحافظ، والدكتور عبدالرحمن الباز نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندس علاء عبدالعال رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري بالوادي الجديد، وعدد من ممثلي الشركات المنفذة والهيئة.

واستهلت المحافظ جولتها بالاستماع إلى شرح تفصيلى تضمن مخطط أعمال الرصف الجارية بالقطاع المستهدف من الكيلو 30 حتى الكيلو 45 بطريق أبو طرطور/ الداخلة، حيث تم الانتهاء من رصف مسافة كيلومتر، تمهيدًا لاستكمال الأعمال تباعًا بالقطاعات المؤهلة بطبقة الأساس، وفق المراحل والمواصفات الفنية المعتمدة.

في سياق متصل، تابعت المحافظ أعمال رفع الكفاءة وبدء الرصف بالقطاع من الكيلو 120 إلى 140 كم ، بحضور الأستاذ عمار منصور رئيس مركز بلاط، حيث تستهدف الأعمال الحالية تنفيذ الرصف الأسفلتي لمسافة 4 كم باتجاه الداخلة/الخارجة، بالتوازي مع استكمال تجهيز 7 كم بطبقة الأساس، تمهيدًا للرصف فور توافر الخامات البيتومينية اللازمة، مع استمرار استكمال باقي الأعمال وفق البرنامج الزمني

وأكدت المحافظ أن المستهدف الانتهاء من أعمال القطاعين خلال شهر يونيو المقبل، بإجمالي أطوال تصل إلى 35 كم من أعمال رفع الكفاءة والرصف، ضمن مشروع تطوير طريق الخارجة/ الداخلة، بتكلفة اجمالية 375 مليون جنيه، مشددةً على استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق المستمر بين المحافظة والهيئة العامة والجهات المنفذة؛ لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية والبرنامج الزمني وتحقيق أعلى مستويات الاستدامة والكفاءة التشغيلية للطريق.

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