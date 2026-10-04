مياه المنوفية: ضعف المياه بقرية مليح لإجراء صيانة للمحطة البحاري

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية عن ضعف المياه غدا الاثنين بقرية مليج التابعة لمركز شبين الكوم نتيجة توقف المحطة البحارى كلياً طوال اليوم والإعتماد على المحطات البديلة لضمان استمرارية ضخ المياه.

وأرجعت الشركة السبب للبدء في أعمال الغسيل والتطهير الدورى للخزان الارضي بالمحطة الأمر الذي سيترتب عليه ضعف في ضغوط المياه بالأدوار العلوية على مستوى القرية خلال فترة الصيانة.

وطالبت الشركة المواطنين وقاطني الأدوار العليا تدبير احتياجاتهم الضرورية من المياه لاستخدامها حتي عودة المياه بكامل طاقتها .