جنين داخل جنين .. تفاصيل نجاح طاقم طبي معهد الكبد بالمنوفية في إنقاذ صغيرة

نجح الفريق الطبي بمعهد الكبد القومي بمحافظة المنوفية في إجراء جراحة طبية شديدة الدقة والتخصص، تمثلت في استئصال جنين طفيلي غير مكتمل من معدة طفلة تبلغ من العمر عاماً ونصف العام، في حالة تُعد من أندر الحالات الطبية المسجلة عالمياً والأولى من نوعها في مصر بهذا الشكل والتمركز.

​أوضح الأطباء المعالجون أن الطفلة استُقبلت قسم الطوارئ بالمعهد وهي تعاني من نزيف حاد وغير معلوم السبب. وعلى الفور، تقرر إخضاعها لفحص دقيق باستخدام المنظار الاستكشافي للوقوف على مصدر النزيف.

​وأفاد الفريق الطبي المشرف، بقيادة الدكتور حسام الدين سليمان والدكتور حسام الدين بسيوني، بأنه أثناء الفحص بالمنظار تبيّن وجود كتلة ورمية داخل المعدة تحتوي على أجزاء لجنين غير مكتمل النمو، حيث ظهرت بوضوح معالم الأطراف كالقادم والأصابع، مما أكد تشخيص الحالة طبياً بما يُعرف بـ "جنين داخل جنين" (Fetus in Fetus).

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و​تُعد هذه الحالة من الاضطرابات الخلقية النادرة جداً، حيث تشير الإحصاءات الطبية إلى تسجيل نحو 200 إلى 300 حالة فقط على مستوى العالم. وتحدث هذه الظاهرة نتيجة نمو توأم متطابق داخل جسم التوأم الآخر خلال المراحل المبكرة من الحمل.

​وأكد الدكتور حسام الدين سليمان أن تميّز هذه الحالة يكمن في استقرار وتمركز الجنين الطفيلي داخل المعدة، وهو موقع غير مألوف طبياً، إذ عادة ما تُسجل مثل هذه الحالات في منطقة الحوض أو الأمعاء.

و​أكد الفريق الطبي بمعهد الكبد القومي استقرار الحالة الصحية للطفلة عقب نجاح التدخل الجراحي. وتم نقل الطفلة إلى قسم الرعاية الداخلية بالمستشفى لمتابعة التغذية والاطمئنان الكامل على وظائف المعدة والتعافي التام.