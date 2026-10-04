محافظ المنوفية يعلن فتح باب التقديم "لجائزة الدولة للمبدع الصغير" في دورتها السابعة

أعلن اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية عن فتح باب التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها السابعة لعام 2027 والتي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة تحت رعاية انتصار السيسي في الفترة من 1 أكتوبر الجاري وحتي 31 ديسمبر 2026 ، في مجالات الآداب “القصة القصيرة ، الشعر ، التأليف المسرحي”، والفنون “ الرسم ، العزف علي آلة الكمان أو البيانو ، الغناء” ، الإبداع والابتكار “التطبيقات والمواقع الإلكترونية ، الابتكارات العلمية”

وأشار محافظ المنوفية أن جائزة الدولة للمبدع الصغير تنقسم الي فئتين عمرتين ، الفئة العمرية الأولي من سن 5 وحتي 12 عام ، والفئة العمرية الثانية تضم فوق سن 12 وحتي 18 سنة ، ولكل فئة عمرية جائزتين لتصبح 4 جوائز في كل فرع ، وتبلغ قيمة الجائزة 40 ألف جنيه ودرع وشهادة تقدير ، وتهدف الجائزة الي الاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز الطاقات الإبداعية في مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار ، وكذا نشر الوعي الثقافي بين الطلاب وحثهم علي التعلم والإبداع والابتكار والبحث عن المعلومات بالإضافة لتنمية الأخلاق والقيم التربوية وتعزيز الانتماء الوطني.

وتتضمن شروط المسابقة ، أن يكون المتقدم مصري الجنسية ، ومحمود السيرة وحسن السمعة ، وألا يتجاوز سن المتقدم في أول يوم لفتح باب التقدم الوارد في الإعلان عن 18 سنة ميلادية ، وأن يلتزم المتقدم بالفئة العمرية المشار إليها بالإعلان والمقسمة لمستويين ، ألا يكون العمل المقدم قد سبق له الفوز بجائزة أو مسابقة أخري.