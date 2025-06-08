بسبب نزلة برد.. ياسر إبراهيم يغيب عن مران الأهلي

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن سبب غياب ياسر إبراهيم، لاعب النادي الأهلي، من مران الفريق الاخير.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “ياسر إبراهيم لا يعاني من إصابة عضلية لكنه تغيب عن مران الفريق الأخير بسبب تعرضه لنزلة برد”.

ويخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي فى الثانية عشر بعد منتصف الليل اليوم الأحد أولى مبارياته الودية أمام باتشوكا المكسيكي علي ملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامي الأمريكية، ضمن استعدادات الأهلي للمشاركة فى كأس العالم للأندية 2025. التى تقام لأول مرة بمشاركة ٣٢ ناديًا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي

من المقرر أن تنقل مباراة الأهلي وباتشوكا بث مباشر اليوم عبر شبكة قنوات أون سبورت، وبالتحديد عبر قناة On Time Sport HD1 بتعليق التونسي رؤوف خليف.