صفقة ثلاثية من فاركو إلى الزمالك .. تفاصيل

اقترب نادي الزمالك من حسم 3 صفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي استعدادا للموسم الجديد.

ويحاول الزمالك الوصول لاتفاق نهائي مع نادي فاركو للحصول على الثلاثي ياسين مرعي مدافع الفريق وثنائي الهجوم عمرو ناصر وأحمد شريف.

ويستعد الزمالك لإجراء موسم صفقات تاريخي وكبير بعد العبور من موسم صعب فقد فيه عدد من العناصر المميزة مثل زيزو بإنتقاله للغريم التقليدي الأهلي.

وحسب مصدر مطلع داخل نادي الزمالك فإن الصفقة الثلاثية قد تنتهي مقابل 100 مليون جنيه خلال الأيام المقبلة.

ويسعى الزمالك لترميم الصفوف وضم أكبر عدد ممكن من الصفقات المميزة في الميركاتو الصيفي للعودة من جديد للمنافسه على الألقاب المحلية والقارية.

وكان نادي الزمالك قد حقق الفوز على بيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر ليتوج باللقب ال29 في تاريخ البطولة.