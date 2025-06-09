التشكيل المتوقع وموعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة ودية قوية أمام باتشوكا المكسيكي، فجر اليوم، على ملعب "تشيس" بمدينة ميامي الأمريكية، في إطار تحضيراته للمشاركة في النسخة الموسعة من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وانتهى الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1)، قبل أن يحسم باتشوكا المباراة لصالحه بركلات الترجيح بنتيجة (5-3). وشهدت المواجهة تنافسًا كبيرًا بين الفريقين، في ظل سعي كل طرف للاستعداد بأفضل شكل ممكن للبطولة المرتقبة.

موعد مباراة الاهلي وإنتر ميامي

من المنتظر أن يبدأ الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة قوية أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي، يوم 14 يونيو الجاري في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت الولايات المتحدة (فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة)، على ملعب "هارد روك" الذي يتسع لأكثر من 64 ألف متفرج.

تشكيل الأهلي في مباراة باتشوكا

وأجرى المدير الفني البرتغالي خوسيه ريبيرو عددًا من التغييرات في التشكيل خلال اللقاء الودي، لمنح الفرصة لأكثر من لاعب قبل انطلاق البطولة، وجاء التشكيل الأساسي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – أشرف داري – مصطفى العش – كريم الدبيس

الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – محمد علي بن رمضان – أشرف بن شرقي

الهجوم: طاهر محمد – جراديشار

ومن المتوقع أن يخوض هذا التشكيل مباراة الاهلي وإنتر ميامي المقرر إقامته يوم 14 يونيو الجاري.

غيابات أمام إنتر ميامي

ويغيب عن الأهلي في التحضيرات بعض العناصر لأسباب مختلفة، أبرزهم المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، الذي التحق بمنتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي.

مجموعة الأهلي في مونديال الأندية

أوقعت قرعة كأس العالم للأندية الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب:

إنتر ميامي (الولايات المتحدة)

بورتو (البرتغال)

بالميراس (البرازيل)

ويسعى الأهلي لتحقيق انطلاقة قوية في البطولة العالمية، التي تقام بنظامها الجديد لأول مرة، بمشاركة 32 فريقًا من مختلف قارات العالم.