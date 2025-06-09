وفاة مشجع في نهائي دوري الأمم الأوروبية بين إسبانيا والبرتغال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، “يويفا”، وفاة أحد المشجعين خلال فوز منتخب البرتغال على نظيره إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية.



وسقط المشجع من الطبقة الثانية من المدرج الرئيسي إلى منطقة الجلوس السفلية في الدقائق الأخيرة من المباراة، حسبما ذكرت شبكة “ESPN” الإسبانية.

قال متحدث الاتحاد الأوروبي في بيان: "كانت هناك حالة طبية طارئة في ملعب ميونيخ، ورغم الجهود الحثيثة التي بذلها الفريق الطبي، توفي الشخص للأسف، نتقدم بخالص تعازينا لأحبائه في هذا الوقت العصيب".

تعليق مدافع البرتغال



فيما قال نونو مينديز، مدافع البرتغال: "أود أن أعرب عن تعازيّ لعائلة المشجع الذي توفي لقد ألقى هذا بظلاله على فوزنا بالبطولة".