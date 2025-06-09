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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دعاء المسلمين.. رونالدو يثير الجدل أثناء ركلات ترجيح البرتغال وإسبانيا

رونالدو
رونالدو
يمنى عبد الظاهر

التقطت الكاميرات رونالدو أثناء ركلات الترجيح بين البرتغال وإسبانيا، وهو ينظر إلى السماء ويداه مرفوعتان بشكل يطابق ما يفعله المسلمون عند الدعاء، فتلك اللقطة أثارت اهتمام الملايين، خاصة مع تعليقات المشجعين العرب والسعوديين الذين اعتادوا على متابعة تفاصيل حياة النجم منذ انضمامه إلى نادي النصر السعودي.

تصدرت "دموع" كريستيانو رونالدو المشهد في كل مرة، أخيرًا حلت الأفراح على المنتخب البرتغالي لأول مرة منذ دوري الأمم الأوروبية 2019، إذ حقق يوم الأحد، لقب البطولة نفسها للمرة الثانية في تاريخه، كأول منتخب يحقق هذا الإنجاز.

البرتغاليون بقيادة الدون هزموا الإسبان بقيادة الشاب لامين يامال، بركلات الترجيح (5-3)، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما.

مارتن روبيميندي تقدم للاروخا أولًا في الدقيقة 21، لكن بعدها بخمس دقائق فقط أعاد نونو مينديش المباراة لنقطة التعادل بإحراز هدف البرتغال الأول.

رونالدو ركلات الترجيح دموع كريستيانو مارتن روبيميندي هدف البرتغال النصر السعودي

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