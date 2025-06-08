يامال ضد رونالدو.. تشكيل مواجهة إسبانيا والبرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية

أعلن لويس دي لافوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، التشكيل الرسمي لفريقه الذي سيخوض المواجهة المرتقبة أمام منتخب البرتغال، مساء اليوم الأحد، على ملعب "أليانز آرينا"، في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ودفع دي لافوينتي بالثنائي الشاب المتألق، لامين يامال ونيكو ويليامز، في التشكيلة الأساسية خلف المهاجم ميكيل أويارزابال، في خطوة هجومية واضحة تعكس رغبة "الماتادور" في حسم المباراة منذ البداية.

وجاء تشكيل منتخب إسبانيا كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: مارك كوكوريلا – روبن لي نورماند – أوسكار هويسين – أوسكار مينجويزا

خط الوسط: مارتن زوبيميندي – فابيان رويز – بيدري

خط الهجوم: نيكو ويليامز – ميكيل أويارزابال – لامين يامال

في المقابل، أعلن روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال، عن تشكيل متوازن يعتمد على خبرة القائد كريستيانو رونالدو في الهجوم، بمساندة قوية من نيتو، وسيرجيو كونسيساو، مع تواجد برناردو سيلفا في وسط الملعب كمحرك أساسي للهجمات.

وجاء تشكيل منتخب البرتغال كالتالي:

حراسة المرمى: ديوغو كوستا

خط الدفاع: نونو مينديش – جونزالو إيناسيو – روبن دياز

خط الوسط: روبن نيفيز – فيتينيا – برونو فرنانديز – برناردو سيلفا – فرانسيسكو كونسيساو

خط الهجوم: بيدرو نيتو – كريستيانو رونالدو

وتُعد المواجهة قمة منتظرة بين جيلين صاعدين في إسبانيا، يقودهما يامال وويليامز، وخبرة متمرسة في البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو، وسط طموحات كبيرة من الطرفين للتتويج بلقب البطولة الأوروبية الحديثة، في واحدة من أقوى المواجهات التكتيكية المنتظرة على الساحة الدولية هذا العام.