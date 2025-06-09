لحظة تتويج البرتغال.. رونالدو يرفع كأس بطولة دوري الأمم الأوروبية

أثبت الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، علو كعبه على منتخب إسبانيا، بعدما سجل هدف التعادل خلال لقاء الفريقين، اليوم الأحد، بنهائي دوري الأمم الأوروبية.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم منتخب إسبانيا بنتيجة 2-1، عندما أدرك رونالدو، التعادل للبرتغال.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فلا يوجد أي لاعب سجل في شباك إسبانيا، أكثر من قائد البرتغال، كريستيانو رونالدو، منذ عام 2004 على الأقل.

وسجل كريستيانو رونالدو 4 أهداف في شباك إسبانيا بجميع المسابقات، بالتساوي مع التشيلي إدواردو فارجاس.

وغادر رونالدو، المباراة النهائية في النتيجة 88، ودخل بدلًا منه جونزالوس راموس.

وتوج المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني روبرتو مارتينيز بلقب بطولة دوري الأمم الأوروبية 2025 عقب تغلبه على نظيره الإسباني والذي يقوده فنيًا دي لا فوينتي بضربات الترجيح من علامة الجزاء.

وكانت أحداث الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، قبل أن يلجأ المنتخبين لضربات الترجيح التي انحازت لزملاء كريستيانو رونالدو بنتيجة 5-3.

وسجل للبرتغال كلًًا من: "جونسالو راموس - فيتينيا - برونو فيرنانديز - نونو مينيديز - روبن نيفيز"، أما المنتخب الإسباني فسجل له من علامة الجزاء كلًا من: "ميرينو - أليخاندرو باينا - إيسكو"، فيما أضاع ألفارو موراتا الضربة الرابعة.

أهداف مباراة إسبانيا والبرتغال بنهائي دوري الأمم الأوروبية

نجح مارتن زوبيميندي لاعب وسط المنتخب الإسباني في قص شريط أهداف المباراة في الدقيقة 21، قبل أن يتعادل سريعًا نونو مينديز في الدقيقة 26، ثم أضاف ميكيل أويارزابال هدف التقدم للمنتخب الإسباني من جديد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، نجح كريستيانو رونالدو في إدراك التعادل لمنتخب بلاده في الدقيقة 61.

وبهذه النتيجة، استطاع المنتخب البرتغالي حصد اللقب الثاني له على صعيد هذه البطولة بعد فوزه بالنسخة الأولى عام 2019

وبدأ المنتخب البرتغالي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: روبن دياز - جونسالو إيناسيو - جواو نيفيس - نونو مينيديز.

خط الوسط: فيتينيا - برناردو سيلفا - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - فرانشيسكو كونسيساو - بيدرو نيتو

أما المنتخب الإسباني فدخل المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: هويسين - لو نورماند - مينجويزا - كوكوريلا.

خط الوسط: بيدري، زوبيميندي، فابيان رويز.

خط الهجوم: لامين يامال، أويارزابال، نيكو ويليامز

سجل المنتخبات الفائزة بدوري الأمم الأوروبية

حقق منتخب البرتغال الفوز في النسخة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية، بعد أن حقق الفوز على هولندا في المباراة النهائية بهدف دون رد.فيما حقق منتخب فرنسا لقب النسخة الثانية من البطولة، حيث فاز على منتخب إسبانيا في النهائي بنتيجة 2-1.بينما حقق المنتخب الإسباني، لقبه الأول في البطولة، بالنسخة الثالثة عقب فوزه على كرواتيا بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.