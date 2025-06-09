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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تريزيجيه يسجل هدف التعادل للأهلي في ودية باتشوكا

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

نجح محمود حسن تريزيجيه، صانع ألعاب فريق الأهلي، في تسجيل هدف التعادل لفريقه أمام نادي باتشوكا المكسيكي في الدقيقة 50 من عمر المباراة الودية التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب “تشايس”، ضمن استعدادات المارد الأحمر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.


 

وكان الشوط الأول من اللقاء قد انتهى بتقدم باتشوكا بهدف دون رد، حيث قدم الفريق المكسيكي أداءً منظمًا وتمكن من السيطرة على مجريات اللعب في بعض الفترات، ما مكّنه من إنهاء النصف الأول من المباراة متقدماً في النتيجة.


 

وفي الشوط الثاني، ظهر الأهلي بصورة مغايرة، حيث ضغط لاعبوه بقوة من أجل إدراك التعادل، وهو ما تحقق بالفعل بعد جملة هجومية منظمة أسفرت عن هدف رائع من تريزيجيه الذي استغل تمريرة محكمة داخل منطقة الجزاء وأسكن الكرة الشباك ببراعة، ليعيد اللقاء إلى نقطة البداية ويمنح فريقه دفعة معنوية كبيرة لمواصلة الأداء القوي في اللقاء.


 

وتأتي هذه المواجهة ضمن برنامج الإعداد القوي الذي يخوضه الأهلي استعدادًا لمشاركته المنتظرة في كأس العالم للأندية، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة المدير الفني إلى تجربة أكبر عدد ممكن من اللاعبين والوقوف على مدى جاهزيتهم الفنية والبدنية قبل انطلاق البطولة.


 

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل ضم كلاً من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع كل من محمد هاني، أشرف داري، مصطفى العش، وكريم الدبيس، بينما تواجد في وسط الملعب كل من مروان عطية، إمام عاشور، ومحمد علي بن رمضان، وفي الهجوم أشرف بن شرقي، طاهر محمد طاهر، وجراديشار. ويسعى الفريق من خلال هذه المباراة إلى رفع معدل الانسجام بين اللاعبين، خاصة بعد انضمام بعض الوجوه الجديدة خلال الفترة الأخيرة


 

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