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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زيزو يظهر لأول مرة بقميص الأهلي أمام باتشوكا

زيزو
زيزو
رباب الهواري

شهدت مباراة الأهلي الودية أمام باتشوكا المكسيكي، المقامة حالياً على ملعب “تشيس” في ولاية ميامي الأمريكية، الظهور الأول للاعب الجديد أحمد سيد “زيزو” بقميص القلعة الحمراء، بعد انضمامه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادماً من نادي الزمالك.


 

ودخل زيزو إلى أرض الملعب في الشوط الثاني، حيث دفع به المدير الفني الإسباني خوسيه ريبييرو ضمن مجموعة كبيرة من التغييرات التي أجراها استعداداً لبطولة كأس العالم للأندية المقبلة.


 

تغييرات جماعية للأهلي في الشوط الثاني


 

مع بداية الشوط الثاني، أجرى المدير الفني للأهلي تسع تغييرات دفعة واحدة، جاءت على النحو التالي:


 

  • مصطفى شوبير بدلاً من محمد الشناوي في حراسة المرمى
  • ياسر إبراهيم بدلاً من أشرف داري
  • تريزيجيه بدلاً من أشرف بن شرقي
  • عمر كمال عبد الواحد بدلاً من محمد هاني
  • حسين الشحات بدلاً من طاهر محمد طاهر
  • محمد مجدي “أفشة” بدلاً من إمام عاشور
  • أحمد نبيل “كوكا” بدلاً من مروان عطية
  • أحمد رمضان “بيكهام” بدلاً من مصطفى العش
  • زيزو ضمن هذه التغييرات، ليشارك لأول مرة مع الفريق
     

تريزيجيه يحمل شارة القيادة

بعد خروج الحارس محمد الشناوي، تولى محمود حسن “تريزيجيه” شارة قيادة الأهلي، ليقود الفريق خلال الشوط الثاني من اللقاء.
 

نهاية الشوط الأول
 

انتهى الشوط الأول من المباراة بفوز باتشكو بهدف للاشئ ، في ظل تركيز الجهاز الفني على تجربة أكبر عدد من اللاعبين واختبار الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق مشوار الأهلي في مونديال الأندية.


 

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