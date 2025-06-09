هل يبيع الأهلي زيزو بعد كأس العالم للأندية؟.. شركة الكرة تحسم الجدل

أكد أحمد حسام عوض، عضو مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، أن التعاقد مع أحمد سيد "زيزو" يمثل إضافة فنية وتسويقية كبيرة للفريق، مشددًا على أن الصفقة جاءت بعد دراسة دقيقة ولن يعقبها أي نية لبيع اللاعب بعد كأس العالم للأندية، كما تردد.

وأوضح عوض، في تصريحات متلفزة عبر قناة النادي، أن زيزو يعد من أبرز نجوم الكرة المصرية في الوقت الحالي، وأن التعاقد معه جاء في توقيت بالغ الأهمية استعدادًا للمشاركة في مونديال الأندية 2025.

وقال عوض: "زيزو صفقة قوية ومميزة وجاءت لتلبي احتياجًا فنيًا واضحًا داخل الفريق، وهي نتاج جهد كبير من منظومة شركة الأهلي في إدارة الملف المالي والتجاري لدعم الفريق الأول لكرة القدم".

وأشار عضو مجلس إدارة شركة الأهلي إلى أن دور الشركة لا يتدخل في القرارات الفنية، لكنه يتركز في توفير الموارد المالية الكافية لتلبية احتياجات الجهاز الفني واللاعبين، مؤكدًا أن النادي يعمل بشكل مؤسسي ولا يُقدم على أي خطوة دون دراسة شاملة.

وأضاف: "الحديث عن بيع زيزو بعد البطولة أمر غير منطقي.. الأهلي لم يدخل طيلة تاريخه في أزمة تعاقدية مع لاعب أو مدرب، ولن يتخلى عن لاعب بحجمه بهذه الطريقة. نحن لا نخطف لاعبين بل نعمل وفق احتياج فني واستراتيجي."

من الناحية التسويقية، كشف عوض أن فيديو تقديم زيزو حقق أكثر من 51 مليون مشاهدة خلال يومه الأول فقط، وكان أول فيديو من نوعه يحمل رعاية تجارية، وهو ما يعكس حجم القيمة التسويقية للاعب.

كما شدد على أن شركة الأهلي لكرة القدم تتحمل 30% من ميزانية القطاع الكروي بالنادي، وهي نسبة ضخمة يتم تمويلها من خلال استغلال الحقوق التجارية والاستثمار في عقود الرعاية.

وختم عوض حديثه قائلاً:

“حققنا عائدًا كبيرًا من معسكر الفريق الحالي في أمريكا، ونواصل العمل على ملف الرعاية الخارجية بالتعاون مع الشركة المتحدة. بعد كأس العالم للأندية سنعلن عن 4 أو 5 مشروعات كبرى تُسهم في توفير العملة الأجنبية وتدعم استدامة تمويل كرة القدم بالنادي”.