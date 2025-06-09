ليفاندوفسكي يعلن تعليق مشاركته مع بولندا بعد تجريده من شارة القيادة

شهدت أروقة المنتخب البولندي أزمة جديدة بعد إعلان مهاجم برشلونة، روبرت ليفاندوفسكي، تعليق مشاركته الدولية مع المنتخب، على خلفية توتر علاقته بالجهاز الفني بقيادة المدرب ميشال بروبيرز.

وجاء قرار ليفاندوفسكي بعد أيام من رفضه الانضمام لمعسكر بولندا خلال فترة التوقف الدولي الحالية لشهر يونيو، مبررًا ذلك بحاجته إلى الراحة الجسدية، بعد موسم طويل ومرهق خاض خلاله العديد من المباريات مع ناديه الإسباني.

غير أن هذا الغياب لم يمر مرور الكرام في بولندا، إذ قوبل اللاعب بانتقادات لاذعة في وسائل الإعلام، أعقبها قرار مفاجئ من المدرب بسحب شارة القيادة منه ومنحها لزميله في الفريق، بيوتر زيلينسكي.

ورد ليفاندوفسكي على هذه التطورات بمنشور رسمي عبر حسابه في منصة "إكس"، أعلن خلاله ابتعاده عن المنتخب، قائلًا:

"في ظل الظروف الحالية، ومع غياب الثقة في المدرب، قررت التوقف عن تمثيل المنتخب الوطني طالما بقي في منصبه."

وأضاف المهاجم المخضرم:

"آمل أن أعود يومًا ما لأمثل وطني أمام أعظم جماهير العالم."

يُذكر أن ليفاندوفسكي يُعد أحد أبرز نجوم الكرة البولندية عبر التاريخ، وكان يرتدي شارة القيادة منذ سنوات، لكن توتر علاقته مع الجهاز الفني يعيد فتح ملف الأزمات الإدارية داخل منتخب بولندا، في وقت حرج يسبق التصفيات الأوروبية القادمة.