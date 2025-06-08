موعد نهائي كأس عاصمة مصر بين سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي

اكتمل عقد المتأهلين إلى نهائي بطولة كأس الرابطة المصرية (كأس عاصمة مصر) للموسم الرياضي 2024-2025، بعدما أُسدل الستار على مواجهات نصف النهائي مساء الأحد، حيث حجز كل من سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي مقعديهما في المشهد الختامي.

وجاء تأهل سيراميكا كليوباترا بعد تفوقه على الإسماعيلي ذهابًا وإيابًا، حيث حسم مباراة الذهاب بهدفين دون رد، قبل أن يكرر تفوقه في الإياب بهدف نظيف، ليضمن العبور بنتيجة إجمالية 3-0، ويبلغ النهائي للمرة الثالثة على التوالي في تاريخه.

في المقابل، قطع البنك الأهلي بطاقة العبور إلى النهائي لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على إنبي بمجموع المباراتين 4-2، مستفيدًا من أداء هجومي مميز منح الفريق الأفضلية في النتيجة الإجمالية.

وبهذا، يضرب سيراميكا كليوباترا موعدًا مع البنك الأهلي في نهائي البطولة، في مواجهة تحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا، إذ يسعى الأول لحصد اللقب الثالث له، بينما يبحث البنك الأهلي عن تدوين اسمه في سجل الأبطال للمرة الأولى.

وتكتسب البطولة أهمية مضاعفة هذا الموسم، كونها تمنح الفائز بطاقة المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بنظامه الجديد، والذي يشهد مشاركة أربعة أندية: بطل الدوري، بطل كأس مصر، بطل كأس الرابطة، إضافة إلى الفريق الحاصل على الكارت الذهبي.

موعد نهائي سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي

تُقام المباراة النهائية بين سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي، يوم الخميس الموافق 12 يونيو الجاري، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.