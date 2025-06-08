زيزو على دكة بدلاء الأهلي أمام باتشوكا استعدادا لكأس العالم للأندية

أعلن خوسيه ربييرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي لخوض مباراة باتشوكا الودية، التي تقام مساء اليوم، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وأشرف داري ومصطفى العش وكريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور ومحمد علي بن رمضان وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: طاهر محمد وجراديشار.

ويجلس على مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير – مصطفى مخلوف – محمد سيحا – أحمد رمضان بيكهام – خالد عبد الفتاح – عمر كمال – كوكا – ياسر إبراهيم - ديانج – أفشة – أحمد رضا – حسين الشحات – أحمد سيد زيزو.