اختباء وبكاء.. مشاهد مؤثرة لـ رونالدو في تتويج البرتغال بدوري الأمم الأوروبية

في مشهد مؤثر، لم يتمالك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو دموعه بعد تتويج منتخب بلاده بلقب دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، عقب الفوز المثير على منتخب إسبانيا بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

وأظهرت اللقطات التليفزيونية رونالدو وهو يتجنب مشاهدة الركلة الترجيحية الأخيرة، قبل أن ينفجر بالبكاء فور تسجيلها وتتويج البرتغال باللقب للمرة الثانية في تاريخها، في اللقاء الذي أقيم مساء الأحد على ملعب “أليانز أرينا” في مدينة ميونخ الألمانية.

وجسّدت دموع القائد البرتغالي حجم الشغف والمسؤولية التي يحملها تجاه منتخب بلاده، حيث كانت البطولة فرصة جديدة لإضافة إنجاز قاري إلى مسيرته الحافلة.

وسجل رونالدو هدف التعادل الثاني للبرتغال قبل أن يغادر مصابًا، ليكمل زملاؤه المهمة بنجاح في ركلات الترجيح، محققين اللقب القاري الثاني في تاريخ المنتخب البرتغالي.

وبعد تسجيل البرتغال الركلة الأخيرة والحاسمة، انهمر رونالدو في البكاء فرحا.

وتوج المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني روبرتو مارتينيز بلقب بطولة دوري الأمم الأوروبية 2025 عقب تغلبه على نظيره الإسباني والذي يقوده فنيًا دي لا فوينتي بضربات الترجيح من علامة الجزاء.

وكانت أحداث الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، قبل أن يلجأ المنتخبين لضربات الترجيح التي انحازت لزملاء كريستيانو رونالدو بنتيجة 5-3.

وسجل للبرتغال كلًًا من: "جونسالو راموس - فيتينيا - برونو فيرنانديز - نونو مينيديز - روبن نيفيز"، أما المنتخب الإسباني فسجل له من علامة الجزاء كلًا من: "ميرينو - أليخاندرو باينا - إيسكو"، فيما أضاع ألفارو موراتا الضربة الرابعة.



