ارتباك وإجهاد.. أحمد حسن ينتقد أداء لاعبي الأهلي أمام باتشوكا

انتقد أحمد حسن، كابتن منتخب مصر السابق، أداء لاعبو الأهلي بعد نهاية الشوط الأول من مباراة الفريق أمام باتشوكا المكسيكي الودية التي تجري بينهم الآن.

ويواجه النادي الأهلي نظيره باتشوكا وديًا في المباراة التي تجمع بين الفريقين الآن، قبل مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بتقدم الفريق المكسيكي بهدف نظيف دون رد، وسط ارتباك في خط دفاع النادي الأهلي.



وقال أحمد حسن في الاستديو التحليلي الخاص بالمباراة على "أون سبورت":"لازم يكون في حلقة وصل ولازم حد يكون بيستلم، في ارتباك وفي إجهاد على اللاعيبة ولازم بن رمضان يتفاعل مع مروان عطية".

وأضاف: "الأهلي لازم يشوط كتير جدا على المرمى ولازم يكون في كثافة عددية أكبر من كدا".

وتابع: "الشناوي تألق بالتأكيد خلال الشوط الأول والهدف الأول لا يسأل عنه الهدف غلط من الدفاع، الشناوي بالفعل من نجوم الشوط الأول، لكن لسة في شوط تاني".