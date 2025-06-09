رسميا.. فيزبريم المجري يعلن ضم ثنائي الأهلي

أعلن نادي فيزبريم المجري لكرة اليد عن ضم الثنائي المصري علي زين وأحمد عادل لتعزيز صفوف الفريق في الموسم المقبل.

ووقع زين على عقد يمتد لمدة موسمين قادما من دينامو بوخارست الروماني، فيما سيلعب عادل لصفوف الفريق المجري لموسم وحيد قادما من الأهلي، وفقا لما جاء في موقع النادي الرسمي.

وارتفع عدد اللاعبين المصريين في صفوف الفريق المجري إلى أربع لاعبين بانضمام زين وعادل إلى الفريق بجانب يحيى الدرع الذي يلعب للفريق منذ موسمين وأحمد هشام دودو الذي أعلن النادي ضمه في وقت مبكر من العام الجاري.

ويعد فيزبريم بطل الثنائية المحلية في كرة اليد المجرية، ويشاركون في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في نهاية سبتمبر المقبل بصفته حامل اللقب.

ويقود الفريق فنيا الإسباني تشافي باسكوال الذي اقترب اسمه من تدريب منتخب مصر خلفا لمواطنه خوان كارلوس باستور.