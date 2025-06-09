باتشوكا يتقدم على الأهلي في الشوط الأول استعدادا لكأس العالم للأندية

شهدت أحداث الشوط الأول من اللقاء الودي بين الأهلي المصري ونظيره باتشوكا المكسيكي تقدم الفريق الأخير بهدف مبكر سجله اللاعب جون كيندي في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول، خلال المباراة التي تقام حاليًا على ملعب “تشايس”، ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.





تشكيل الأهلي في المباراة الودية





دخل الأهلي اللقاء بتشكيل مكوَّن من:





حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – أشرف داري – مصطفى العش – كريم الدبيس

خط الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – محمد علي بن رمضان

خط الهجوم: أشرف بن شرقي – طاهر محمد طاهر – جراديشار





وفي دكة البدلاء، تواجد عدد من اللاعبين الأساسيين والبدلاء المتوقع ظهورهم خلال الشوط الثاني، وهم:

مصطفى شوبير – مصطفى مخلوف – محمد سيحا – أحمد رمضان بيكهام – خالد عبد الفتاح – يحيى عطية الله – حمدي فتحي – تريزيجيه – عمر كمال – كوكا – ياسر إبراهيم – أليو ديانج – محمد مجدي “أفشة” – أحمد رضا – حسين الشحات – أحمد سيد زيزو.

















استعدادات الأهلي لكأس العالم للأندية









يأتي هذا اللقاء في إطار التحضيرات النهائية للنادي الأهلي قبل انطلاق مشاركته المرتقبة في بطولة كأس العالم للأندية، حيث يبدأ مشواره بمواجهة قوية أمام نادي إنتر ميامي الأمريكي بقيادة النجم العالمي ليونيل ميسي يوم 14 يونيو الجاري.





وفي ثاني مبارياته، يلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي يوم 19 يونيو، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة صعبة أمام بورتو البرتغالي يوم 23 من نفس الشهر.





يسعى الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مدربه، للوقوف على التشكيل الأمثل، ورفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، خاصة في ظل قوة المنافسين في المجموعة



