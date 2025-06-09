ديانج بديلا لـ بن رمضان في ودية الأهلي وباتشوكا

شهدت المباراة الودية بين الأهلي المصري وفريق باتشوكا المكسيكي، المقامة حاليًا على ملعب “تشيس” في ولاية ميامي الأمريكية، استعدادًا لمشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، خروج اللاعب التونسي محمد بن رمضان في الدقيقة 62.

وشارك بدلًا منه المالي أليو ديانج، العائد مؤخرًا من الإعارة، في إطار خطة المدير الفني لتجربة كافة العناصر قبل البطولة.



التعادل يسيطر على اللقاء

حتى لحظة خروج بن رمضان، كانت نتيجة المباراة تشير إلى التعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، في لقاء حماسي يشهد تجريب عدد كبير من اللاعبين ضمن استعدادات الأهلي الفنية والبدنية.



ريبيرو يجري 8 تغييرات دفعة واحدة



مع بداية الشوط الثاني، أجرى المدير الفني الإسباني للأهلي، خوسيه ريبيرو، ثمانية تغييرات دفعة واحدة، جاءت على النحو التالي:





مصطفى شوبير بدلًا من محمد الشناوي في حراسة المرمى

ياسر إبراهيم بدلًا من أشرف داري

تريزيجيه بدلًا من أشرف بن شرقي

عمر كمال عبد الواحد بدلًا من محمد هاني

حسين الشحات بدلًا من طاهر محمد طاهر

محمد مجدي “أفشة” بدلًا من إمام عاشور

أحمد نبيل “كوكا” بدلًا من مروان عطية

أحمد رمضان “بيكهام” بدلًا من مصطفى العش

تريزيجيه قائدًا للأهلي

بعد خروج الحارس محمد الشناوي، ارتدى محمود حسن “تريزيجيه” شارة قيادة الفريق، ليكون قائد الأهلي في الشوط الثاني من اللقاء. كما اضطر الجهاز الفني إلى إخراج اللاعب جراديشار بعد تعرضه للإصابة، ليشارك بدلًا منه أحمد سيد “زيزو” في الدقيقة 54



