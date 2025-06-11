مُدمر نفسيا.. قناص الأهلي يطير إلى أمريكا بعد انتهاء واجبه الوطني

يستعد الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا لخوض كأس العالم للأندية 2025.

ويفتتح الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بمواجة إنتر ميامي الأمريكي، الأحد المقبل.

وكان وسام أبو علي أصر على أداء واجبه الوطني رفقة منتخب فلسطين في كأس العالم للأندية، قبل الانضمام لمعسكر الأهلي في أمريكا استعدادًا لخوض كأس العالم للأندية.

قناص الأهلي “مٌدمر نفسيا”

ودخل قناص الأهلي في حالة بكاء وصدمة عقب ضياع حلم منتخب فلسطين في التأهل إلى الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026، بعد التعادل مع عمان 1-1، أمس الثلاثاء.

منتخب فلسطين كان قاب قوسين أو أدنى من التأهل لملحق المونديال لكنه استقبل هدفًا في اللحظات الأخيرة من ركلة جزاء لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1 ويتبخر حلم التأهل للمونديال.