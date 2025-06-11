برشلونة يفتح أبوابه لرحيل 7 لاعبين في الميركاتو الصيفي

أكد تقرير صحفي، أن نادي برشلونة الإسباني على استعداد للاستغناء عن 7 لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم خلال الميركاتو الصيفي.

ويعاني برشلونة أزمة مالية خلال السنوات الخمس الماضية، تجعله يضطر للاستغناء عن بعض لاعبيه لتجنب كسر قواعد اللعب المالي النظيف.

برشلونة يفتح أبوابه لرحيل 7 لاعبين

وبحسب صحيفة “ماركا”، اليوم “الأربعاء”، فإن برشلونة على استعداد للاستغناء عن 7 لاعبين، وهم: مارك أندريه تير شتيجن، إيناكي بينيا، رونالد أراوخو ، بابلو توري، فرينكي دي يونج، أنسو فاتي، وباو فيكتور، سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة.

وأضافت أن الهدف هو خفض فاتورة الرواتب بما يتماشي مع قواعد اللعب المالي النظيف، مع السعي إلى مشروع رياضي طويل الأمد.

وتابعت أن وضع اللاعبين السبعة المذكورين يختلف حسب أهميتهم الرياضية ووزنهم في فاتورة الأجور، ثلاثة منهم - أنسو فاتي وإيناكي بينيا وبابلو توري - من شبه المؤكد أنهم سيغادرون النادي، بينما تظل قصة باو فيكتور غير مؤكدة وستعتمد على تطورات السوق، من ناحية أخرى، تتعلق الحالات الأكثر تعقيدًا بتير شتيجن وأراوخو وفرانكي دي يونج، وهم ثلاثة أعمدة في غرفة الملابس يمكن أن تتطور مستقبلهم اعتمادًا على الفرص والقرارات الداخلية.

وصرح تير شتيجن مؤخرًا، على الرغم من وصول الحارس خوان جارسيا، أنه يريد البقاء، مما يجعل وضعه غامضًا.