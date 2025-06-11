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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الإكوادور تضمن الظهور في كأس العالم 2026.. والأوروجواي تقترب

الإكوادور تضمن كأس العالم 2026
الإكوادور تضمن كأس العالم 2026
إسراء أشرف

ضمنت الإكوادور، مفاجأة تصفيات أمريكا الجنوبية، تأهلها رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد تعادلها السلبي مع مضيفتها البيرو في ليما، لترفع رصيدها إلى 25 نقطة في المركز الثاني، وتحجز بطاقتها للمونديال للمرة الخامسة في تاريخها والثانية على التوالي.

وفي ذات الجولة، عززت الأوروجواي حظوظها في التأهل بعد فوزها الثمين على فنزويلا، بفضل هدفي رودريجو أجيري وجورجيان دي أراسكايتا، لتقترب من ضمان إحدى بطاقات العبور المباشر إلى كأس العالم.

وبهذا الانتصار، باتت كتيبة المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، بطلة العالم مرتين، على مشارف التأهل.

في المقابل، تلقّت تشيلي خسارة قاسية أمام بوليفيا بنتيجة 0-2، لتتبخر آمالها في المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة.

أما فنزويلا، التي تسعى لتحقيق التأهل الأول في تاريخها، فتحتل المركز السابع برصيد 18 نقطة من 16 مباراة، لتبقى في دائرة المنافسة على بطاقة الملحق العالمي، الذي يخوضه صاحب المركز السابع، بينما يتأهل أصحاب المراكز الستة الأولى مباشرة إلى النهائيات.

الإكوادور كأس العالم 2026 الأوروجواي كأس العالم

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