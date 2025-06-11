القيمة التسويقية لـ إنتر ميامي والأهلي قبل افتتاح كأس العالم للأندية

يستعد النادي الأهلي لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

وتقام مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي الأمريكي فجر الأحد 15 - 6، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وسجلت القيمة التسويقية للنادي الأهلي لـ49.65 مليون يورو، بينما سجل إنتر ميامي 66.18 مليون يورو.

وزادت قيمة إنتر ميامي قبل المباراة المرتقبة في كأس العالم للأندية بنحو 16.68 مليون يورو بالتعاقد مع برايان رورديجيز وأندية جاردين وبالتسار رودريجيز وألم أوباندو وماكسيميليانو فالكون وسيجوفيا وجوزنزالو لوجان بجانب بتمديد عقد أوسكار أوستاري.

بينما زادت قيمة الأهلي التسويقية بقيمة 1.89 مليون يورو بالتعاقد مع تريزيجيه ووعودة أليو ديانج وحمدي فتحي وزيزو.

ويتم حساب الزيادة في القيمة التسويقية للنادي بعد طرح قيمة اللاعبين الراحلين عن الفريق.

ويعد تريزيجيه في الوقت الحالي الأكثر قيمة تسويقية في الأهلي بـ 5 ملايين يورو، فيما يتصدر الأرجنتيني القيمة التسويقية لـ إنتر ميامي بـ 18 مليون يورو.



