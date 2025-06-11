بيراميدز يتفوق على الأهلي في التصنيف لأول مرة

تصدر فريق بيراميدز تصنيف الأندية الأفريقية والعربية والمصرية الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء حتى 10 يونيو الجاري، بعد تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

وتفوق بيراميدز على الأهلي، في تصنيف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء كما تفوق أيضا على جميع الأندية العربية والأفريقية.

وكان الأهلي قد دخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لبطولة كأس العالم للأندية، ويسعى الجهاز الفني للوصول باللاعبين إلى أفضل مستوى فني وبدني قبل المواجهة الأولى في مونديال الأندية.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي،وبالميراس البرازيلي.