الزمالك يتقدم بشكوى جديدة ضد زيزو.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن مجلس إدارة الزمالك يدرس تقديم شكوى رسمية ضد اللاعب أحمد سيد زيزو إلى لجنة التظلمات، تمهيدًا لرفع القضية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وذلك في حال عدم التوصل لحل داخلي.

وقال شوبير، عبر تصريحات إذاعية: “الزمالك يعتبر نفسه متضررًا من تصرف اللاعب، ويرى أن له حقوقًا يجب المطالبة بها بالقنوات القانونية”.

وأضاف: "أي حد يزعل من الكلام ده يبقى ملوش حق، الزمالك شايف إنه صاحب حق وبيحاول يدور على حقوقه، فهو حر".



موعد المباراة الافتتاحية المنتظرة بين الأهلي وإنتر ميامي

من المقرر أن يلتقي الأهلي المصري مع إنتر ميامي في تمام الثالثة صباح يوم الأحد المقبل (بتوقيت القاهرة)، الموافق 15 يونيو 2025، وذلك على الأراضي الأمريكية التي تستضيف النسخة الجديدة الموسعة من كأس العالم للأندية.

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم هذه المواجهة الافتتاحية بين بطل أفريقيا ونجم الكرة العالمية، لمعرفة ما إذا كان غياب ميسي سيؤثر على أداء إنتر ميامي في بداية مشواره بالمونديال.

كان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي، غاب عن تدريبات فريقه أمس، الثلاثاء، في خطوة مفاجئة قبل أيام قليلة من مواجهة الأهلي المصري المرتقبة في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025.

غياب غامض قبل موقعة المونديال

لم يعلن نادي إنتر ميامي عن سبب محدد لغياب ميسي عن الحصة التدريبية، ما أثار التساؤلات حول مدى جاهزيته لخوض المباراة الافتتاحية الحاسمة في البطولة العالمية.

يُعد هذا الغياب ضربة محتملة لخطط الفريق الأمريكي، الذي يعتمد بشكل كبير على نجمه الأرجنتيني في قيادة هجماته.