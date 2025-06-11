زيزو: أتمنى نحقق كأس العالم للأندية.. الأمر صعب لكن ليس مستحيلا

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن تصريحات أحمد سيد زيزو، نجم النادي الأهلي، عبر حسابه على موقع “فيسبوك”.

وقال زيزو: "أتمنى نحقق كأس العالم للأندية، الأمر صعب لكن لا يوجد شيء مستحيل".



استعدادات زيزو قبل الانتقال للأهلي

أكد زيزو أنه كان يتدرب بجهد كبير قبل انتقاله للنادي الأهلي، نتيجة قلقه من تراجع مستواه بسبب قلة مشاركته مع الزمالك في الفترة الأخيرة.

واعتبر مشاركته أمام باتشوكا في المباراة الودية خطوة إيجابية في بداية مشواره مع الأهلي.

علاقاته بلاعبي الأهلي والزمالك

كشف زيزو عن استمراره في التواصل مع زملائه السابقين في الزمالك، دون ذكر أسماء، كما أشار إلى أن بعض لاعبي الأهلي تواصلوا معه خلال فترته مع الزمالك، مؤكدًا أن علاقته بزملائه في الوسط الكروي مبنية على الصداقة خارج الملعب.



رأيه في مجموعة الأهلي بكأس العالم للأندية

وصف زيزو مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية بالصعبة، مؤكدًا أهمية التركيز لتحقيق نتائج إيجابية.

وأعرب عن رضاه بنسبة تتراوح بين 70 و80% عن مستواه في الودية أمام باتشوكا، مشيرًا إلى حماسه الشديد للمشاركة في مونديال الأندية وتحقيق بطولات جديدة.