عصام عبد الفتاح يجتمع برؤساء اللجان الفرعية للحكام لمناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة

عقد عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، اجتماعًا، اليوم، مع ممثلي ورؤساء اللجان الفرعية للحكام على مستوى الجمهورية، لمناقشة سياسة اللجنة وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة، في إطار خطة تطوير منظومة التحكيم المصري.

وتناول الاجتماع استعراض التكليفات والمهام الجديدة لرؤساء وأعضاء اللجان الفرعية، إلى جانب مناقشة آليات تنظيم التدريبات وأيام التدريب في مختلف المناطق، بما يضمن تحقيق الاستفادة المطلوبة من البرامج التدريبية ورفع كفاءة الحكام.

وحرص عصام عبدالفتاح خلال الاجتماع على توضيح دور اللجان الفرعية في تنفيذ خطة اللجنة الرئيسية، وتأكيد أهمية التنسيق بين مختلف المناطق، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الحكام ويسهم في الارتقاء بمنظومة التحكيم خلال الفترة المقبلة.