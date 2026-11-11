الأهلي يرفع درجة الاستعداد لموقعة بيراميدز.. موقف أفشة وإمام عاشور وعبد الله وكوكا من اللقاء

بدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي، بقيادة المغربي الحسين عموتة، وضع خطة الإعداد لمواجهة بيراميدز المرتقبة، والمقرر إقامتها يوم 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في ظل رغبة الجهاز الفني في تجهيز جميع العناصر والوصول بالفريق إلى أفضل حالة بدنية وفنية قبل المواجهة المهمة.

ويترقب الجهاز الفني موقف عدد من اللاعبين، سواء المصابين أو العائدين من فترات غياب، لحسم الاختيارات الفنية خلال الأيام المقبلة، خاصة مع وجود مؤشرات إيجابية بشأن عودة بعض العناصر، مقابل صعوبة لحاق آخرين بالمباراة.

الأهلي يستأنف تدريباته وعموتة يعود لقيادة الفريق

ومن المقرر أن يستأنف الأهلي تدريباته غدًا الخميس على ملعب مختار التتش، عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون، على أن يعود الحسين عموتة إلى القاهرة مساء اليوم نفسه، ليتولى قيادة المران الثاني للفريق يوم الجمعة.

واستقر الجهاز الفني على تقسيم فترة الإعداد لمواجهة بيراميدز إلى مرحلتين، بهدف استغلال فترة التوقف في تجهيز اللاعبين بشكل مناسب، ومعالجة بعض الجوانب البدنية والفنية قبل استئناف المنافسات.

وتنطلق المرحلة الأولى من الخميس وحتى 18 نوفمبر، وتركز بصورة أساسية على رفع معدلات اللياقة البدنية وتجهيز اللاعبين، بينما تشهد المرحلة الثانية نقل التدريبات إلى ملعب 4 بقطاع الناشئين بمدينة نصر، مع زيادة التركيز على النواحي الفنية والخططية، والعمل على تنفيذ أفكار الجهاز الفني استعدادًا للمباراة.

أفشة يقترب من العودة.. وموعد مشاركته أمام بيراميدز

وفي ملف الإصابات، تلقى الجهاز الفني للأهلي أنباء إيجابية بشأن محمد مجدي أفشة، الذي بات قريبًا من العودة إلى التدريبات، بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة لاستئصال الزائدة الدودية بالمنظار، إثر تعرضه لآلام حادة في البطن.

ومن المنتظر أن يبدأ اللاعب العودة التدريجية إلى التدريبات يوم السبت المقبل، وفقًا لحالته الصحية ومدى استجابته للبرنامج المحدد من الجهاز الطبي، على أن تتحدد جاهزيته النهائية للمشاركة في مواجهة بيراميدز بناءً على تطور حالته خلال الأيام المقبلة.

وكان أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، قد أعلن نجاح العملية الجراحية التي خضع لها أفشة، وهو ما منح الجهاز الفني دفعة إيجابية بشأن إمكانية استعادة خدماته قبل اللقاء المرتقب، حال سير برنامجه التأهيلي دون معوقات.

محمد عبد الله يواجه شبح الغياب عن مواجهة بيراميدز

على الجانب الآخر، تبدو فرص مشاركة محمد عبد الله أمام بيراميدز صعبة نسبيًا، بعد تعرضه لشد في العضلة الخلفية خلال مباراة السكة الحديد، وهو ما دفع الجهاز الطبي إلى وضع برنامج علاجي وتأهيلي للاعب.

ومن المقرر أن يبدأ عبد الله تنفيذ برنامجه العلاجي غدًا الخميس، بعدما تقرر استبعاده من معسكر المنتخب الأولمبي، عقب إرسال التقارير الطبية الخاصة بإصابته.

ويتابع الجهاز الفني تطورات حالة اللاعب بصورة مستمرة، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن موعد عودته إلى التدريبات الجماعية، ومدى قدرته على اللحاق بالمواجهة، خاصة أن الإصابة العضلية تتطلب التعامل معها بحذر لتجنب تفاقمها أو تعرض اللاعب لانتكاسة جديدة.

جاهزية إمام عاشور وأقطاي عبد الله.. وغياب كوكا مستمر

وفي المقابل، استعاد الأهلي عددًا من الخيارات قبل مواجهة بيراميدز، بعدما تأكدت جاهزية أقطاي عبد الله للمشاركة في التدريبات الجماعية، عقب تعافيه من الإصابة، ليصبح تحت تصرف الجهاز الفني، الذي سيحدد موعد الاستعانة به وفقًا لاحتياجات الفريق.

كما أصبح إمام عاشور جاهزًا من الناحيتين الطبية والبدنية لخوض المباراة، دون وجود عوائق تتعلق بحالته الصحية، لتكون مشاركته أمام بيراميدز مرتبطة بالرؤية الفنية للحسين عموتة، ومدى حاجته إلى خدمات اللاعب في المواجهة.

وعلى النقيض، تأكد استمرار غياب أحمد نبيل كوكا عن اللقاء، بعدما كشفت التقديرات الطبية حاجته إلى فترة علاج وتأهيل تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، وهو ما يصعب من فرص تجهيزه قبل موعد المباراة يوم 23 نوفمبر.

عموتة يترقب اكتمال صفوف الأهلي قبل الاختبار الصعب

ويسعى الجهاز الفني للأهلي إلى استغلال فترة التوقف الحالية بأفضل صورة ممكنة، من خلال تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، ومتابعة حالات المصابين لحسم القائمة التي سيعتمد عليها أمام بيراميدز.

ويمثل اقتراب أفشة من العودة، إلى جانب جاهزية إمام عاشور وأقطاي عبد الله، دفعة مهمة للفريق، بينما يظل موقف محمد عبد الله محل متابعة، في الوقت الذي أصبح فيه غياب كوكا أمرًا مؤكدًا.

ويأمل عموتة في الوصول إلى مواجهة بيراميدز بأكبر عدد ممكن من العناصر الجاهزة، في ظل أهمية المباراة ضمن سباق الدوري، ورغبة الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية خلال المرحلة المقبلة من المسابقة.