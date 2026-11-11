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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مارتشينياك وكوفاكس أبرز المرشحين لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

البولندي سيمون مارتشينياك
البولندي سيمون مارتشينياك
حسن العمدة

بدأت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم اتخاذ خطواتها لاختيار طاقم تحكيم أجنبي من أصحاب الخبرات الدولية لإدارة المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز، والمقرر إقامتها يوم 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتأتي تحركات لجنة الحكام استجابة لطلب النادي الأهلي استقدام طاقم أجنبي لإدارة اللقاء، مع التزام القلعة الحمراء بسداد جميع التكاليف الخاصة باستقدام الحكام، على غرار ما حدث في مباراة القمة الأخيرة أمام الزمالك، والتي أدارها طاقم سلوفيني بقيادة رادي أوبريونوفيتش.

مارتشينياك وكوفاكس يتصدران قائمة المرشحين

وكشفت مصادر مطلعة أن اللجنة وضعت الحكم البولندي سيمون مارتشينياك والروماني ستيفان كوفاكس ضمن أبرز الأسماء المطروحة لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، نظرًا لما يمتلكه الثنائي من خبرات كبيرة على المستوى الأوروبي والدولي.

وتعمل اللجنة حاليًا على معرفة موقف الحكمين من الارتباطات الأوروبية، خاصة أن مباريات دوري أبطال أوروبا ستقام يومي 24 و25 نوفمبر الجاري، وهو ما قد يتعارض مع موعد المواجهة المصرية ويؤثر على إمكانية الاستعانة بأحدهما.

وأضافت المصادر أن لجنة الحكام تدرس اللجوء إلى الخيار البرتغالي حال تعذر التوصل لاتفاق مع مارتشينياك أو كوفاكس، من خلال اختيار أحد حكام النخبة المتاحين لإدارة المباراة.

حكام أمريكا الجنوبية بدائل لإدارة القمة

وفي إطار البحث عن أفضل الخيارات المتاحة، وضعت لجنة الحكام عددًا من الأسماء البارزة في أمريكا الجنوبية ضمن حساباتها، تحسبًا لفشل المفاوضات مع الحكام الأوروبيين.

وتضم قائمة المرشحين البرازيلي ويلتون سامبايو، إلى جانب الفنزويلي خيسوس فالنزويلا، اللذين يمتلكان خبرات دولية كبيرة، وسبق لهما إدارة مباريات بارزة في البطولات الكبرى.

ومن المقرر أن تتضح الصورة النهائية بشأن هوية الطاقم الأجنبي عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية، حيث تسعى لجنة الحكام إلى إنهاء الاتفاق مبكرًا، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الاستقدام وترتيبات السفر والإقامة وحجوزات الطيران، قبل موعد المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز.

وتحظى المباراة باهتمام كبير من جانب الفريقين، في ظل المنافسة القوية على مراكز المقدمة بجدول الدوري، وهو ما دفع الأهلي إلى التمسك بطلب استقدام طاقم تحكيم أجنبي من أصحاب الخبرات الدولية لإدارة اللقاء.

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