وزير الخارجية ومبعوث الصين للشؤون الأفريقية يبحثان تعزيز الشراكة

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأربعاء ١١ نوفمبر، بالسيد ليو شيانفا، مبعوث الحكومة الصينية للشؤون الأفريقية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والصين في القارة الأفريقية، وتبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي رحب الضيف في أول زيارة له إلى القاهرة، وأعرب عن التقدير للشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع مصر والصين، والتطلع لتعزيز التعاون الثلاثي مع الصين في القارة الأفريقية لتنفيذ المشروعات التنموية في المجالات الحيوية، ودعم جهود بناء القدرات وتأهيل الكوادر الأفريقية من خلال الأذرع التنفيذية لوزارة الخارجية لاسيما مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، الذي ينظم النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين خلال الشهر الجاري، بما يسهم في دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية بالقارة الأفريقية.

ومن جانبه، نقل المبعوث الصيني تقدير بلاده لمصر بحضارتها وتاريخها، مشيراً إلى إعجابه البالغ كذلك بما تشهده البنية التحتية في مصر من تحديث وتطور كبير لاسيما العاصمة الجديدة.

كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في القرن الأفريقي والبحر الأحمر والسودان والصومال، حيث جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على أهمية دعم مؤسسات الدولة الوطنية والحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي دول المنطقة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على أمن البحر الأحمر وضمان حرية الملاحة البحرية وسلامتها. كما أكد وزير الخارجية على محددات الأمن المائي المصري وضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي ورفض الإجراءات الأحادية في نهر النيل.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور في المحافل الدولية بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية.