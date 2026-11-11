وزير خارجية أوكرانيا يصف اجتماعه مع رئيس البرازيل على هامش قمة (كوب 31) ب"المثمر"

وصف وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها اليوم /الأربعاء/، الاجتماع الذي عقده مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على هامش مؤتمر المناخ (كوب 31) المنعقد في مدينة "أنطاليا" التركية، ب"المثمر".

وهنأ سيبيها - في منشور عبر منصة "إكس" - الرئيس البرازيلي على فوزه في الانتخابات، ونقل إليه تمنيات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالنجاح، مشيرا إلى أن صوت البرازيل يحظى بأهمية في الشئون العالمية، كما نعول على أن تكون فاعلة في الجهود الرامية إلى تحقيق السلام ودعم ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن تحقيق سلام دائم لأوكرانيا.

وأكد سيبيها مجددا استعداد أوكرانيا لتعزيز تعاون ثنائي يعود بالنفع على الجانبين، داعيا الرئيس البرازيلي إلى زيارة أوكرانيا، مشيرا إلى أنه أجرى أيضا محادثات مثمرة مع كل من وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا وكبير مستشاري الرئيس البرازيلي سيلسو أموريم بشأن العلاقات الثنائية والتعاون الدولي وجهود إحلال السلام.

بدأت أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (كوب 31) في مدينة "أنطاليا" التركية المطلة على ساحل البحر المتوسط أول أمس الإثنين، بمشاركة رؤساء دول وكبار المسئولين والأكاديميين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم.

وتتولى تركيا رئاسة المؤتمر، فيما تقود استراليا المفاوضات بموجب ترتيب استثنائي أنهى خلافا بشأن الدولة التي ستستضيف القمة.