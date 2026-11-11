جامعة القاهرة توقع بروتوكول تعاون بين التجارة والحاسبات والذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات الرقمية.. عبد الصادق يؤكد على التعاون بين كليات الجامعة وتكامل تخصصاتها

محمد سامي عبد الصادق: التعاون بين كليات الجامعة وتكامل تخصصاتها وخبراتها العلمية يمثلان ركيزة أساسية لتطوير الأداء المؤسسي وتعظيم الاستفادة من إمكانات الجامعة.

رئيس جامعة القاهرة يدعو مختلف الكليات إلى توسيع مجالات التعاون البيني وإطلاق مشروعات مشتركة تقدم حلولًا تطبيقية وتدعم التحول الرقمي والابتكار.

البروتوكول يستهدف تطوير منظومة رقمية متكاملة بكلية التجارة، وتحديث خدماتها الإلكترونية، وتيسير إجراءات الطلاب الوافدين باستخدام التكنولوجيا الحديثة.



في إطار تنفيذ استراتيجية جامعة القاهرة للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون والتكامل بين كلياتها، شهدت الجامعة توقيع بروتوكول تعاون بين كلية التجارة وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بهدف الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والتكنولوجية المتخصصة في تطوير منظومة العمل والخدمات الإلكترونية بكلية التجارة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن هذا التعاون يمثل نموذجًا عمليًا للتكامل المنشود بين كليات الجامعة، مشيرًا إلى أن تنوع التخصصات والخبرات العلمية داخل جامعة القاهرة يمثل ثروة مؤسسية ينبغي استثمارها بصورة أكبر في تطوير العملية التعليمية والبحثية والإدارية، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه مختلف قطاعات الجامعة.

ووجّه رئيس الجامعة رسالة إلى مختلف الكليات بضرورة التوسع في التعاون البيني، وعدم اقتصار كل كلية على إمكاناتها الذاتية، والعمل على بناء شراكات داخل الجامعة تجمع بين التخصصات المختلفة، وتتيح تبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات البشرية والتكنولوجية المتاحة، بما يحقق قيمة مضافة للجامعة ويعزز كفاءة استخدام مواردها.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة تشجع المبادرات والمشروعات المشتركة بين كلياتها، خاصة تلك التي توظف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في تطوير الخدمات التعليمية والإدارية، مؤكدًا أن التكامل بين التخصصات أصبح ضرورة لمواكبة التطورات المتسارعة في مختلف المجالات.

ويستهدف بروتوكول التعاون بين كليتي التجارة والحاسبات والذكاء الاصطناعي تطوير منظومة رقمية متكاملة بكلية التجارة، تشمل تحديث الموقع الإلكتروني للكلية وتطوير آليات إدارة المحتوى المؤسسي، إلى جانب التوسع في الخدمات الإلكترونية المقدمة للطلاب.

كما يتضمن التعاون تطوير منظومة رقمية لإدارة ملفات الطلاب الوافدين وإجراءات التقديم والقبول، بما يتيح رفع المستندات ومراجعتها إلكترونيًا، ومتابعة حالة الطلبات، وتفعيل خدمات الدفع الإلكتروني وإصدار الإشعارات والتنبيهات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، واختصار الوقت والجهد، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب.